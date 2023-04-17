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Giriş Tarihi: 17.4.2023 10:56

Florent Malouda'dan Kylian Mbappe itirafı! "Chelsea'ye transferi için..."

Florent Malouda’dan Kylian Mbappe itirafı! Chelsea’ye transferi için...

Florent Malouda, Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'yi Chelsea'ye transfer etmek için görüştüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Trabzonspor ve Chelsea'nin eski oyuncularından Florent Malouda, Kylian Mbappe'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız yıldızın daha önce Chelsea'ye transfer olması için görüşmelerde bulunduğunu aktaran Malouda, "Chelsea'ye transferi için defalarca uğraştım. Ancak bunda başarılı olamadım. Denemeye devam edeceğim. Mbappe ile ilgili eminim olduğum tek şey, kariyerinde ne yapmak istediği." açıklamasında bulundu.

Kylian Mbappe'nin kariyerinin bir bölümünde Premier Lig'de forma giyeceğine inandığını aktaran Malouda şunları söyledi, "Ona istediği şeyleri verebilecek çok fazla takım yok. Ayrıca takımı onun etrafında kurabilecek de çok fazla takım yok. O bir lider, Fransa Milli Takımı'nda kaptanlığı yeni aldı ve bir sonraki büyük turnuvada liderlik rolünü üstlenecek. Bu da sorun olabilir. Premier Lig'e bir gün gideceğine eminim. Sadece görüşmelere bağlı."

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Florent Malouda'dan Kylian Mbappe itirafı! "Chelsea'ye transferi için..."
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