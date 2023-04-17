Göztepe üst üste 6’ncı maçını kazandı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe, Süper Lig yolunda çok önemli bir engeli daha aştı. Son haftaların en formda takımlarından olan sarı-kırmızılılar evinde önemli rakiplerinden Eyüpspor'u da 1-0 yenerek üst üste 6'ncı maçını kazandı. Suskun golcüsü Kvasina'nın 20'inci dakikada ağları havalandırdığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Göztepe, son 9 maçında ise 7'nci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla beraber puanını 53'e çıkaran Göztepe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'nda 15 bini aşkın taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde tribünlerle adeta bütünleşti. Işık ve müzik gösterileriyle coşan oyuncular ve taraftarlar ardından klasik hale gelen İsyan Marşı'nı söyleyerek 3 puanı doyasıya kutladı.

Son olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne tek golle boyun eğen Göztepe, oynadığı 9 karşılaşmada Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'u yendi. Boluspor ve Pendikspor'la berabere kalan İzmir ekibi çok iyi bir seri yakalayıp Süper Lig ateşini yaktı. Göztepe kalan maçlarda Altay (D), Manisa FK (D), Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la (D) karşılaşacak. Göztepe, deprem denediyle ligden çekilmek durumunda kalan Adanaspor maçında hükmen 3-0 galip ilan edilecek.

ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU: AYAK SESLERİMİZ DUYULUYOR

Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu final maçlarından birini kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Göztepe'nin ayak sesleri sağlam duyuluyor" diyen Özkayımoğlu, "Sezonun ilk yarısında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştuk. O dönem rakibimizle aramızda tam 16 puan fark vardı. Şimdi ise Adanaspor maçını da hesaba katarak aramızda yalnızca 1 puan fark kaldı. İşte Göztepe'nin ayak sesleri budur. Oyuncularımız ve taraftarımız bütün övgüleri hak ediyor. Bu galibiyet Göztepe camiasına armağan olsun. Biz maç maç ilerleyeceğiz. Tek düşüncemiz Altay karşılaşmasını kazanıp yolumuza devam etmek" dedi.

ANKERSEN: MUAZZAM HİSSEDİYORUM

Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de alınan 3 puanın ardından oldukça mutluydu. Taraftara teşekkür eden Ankersen, "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gürsel Aksel Stadı'nda olmak her zaman muhteşem hissettiriyor. Atmosferi bu denli hissetmek muazzam ve takım da bunu hissediyor Takımın büyük işler başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

