Son dakika haberleri: Erden Timur’un Başkan Erdoğan iddiasına Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci’den yanıt geldi

Fenerbahçeli Yönetici Ahmet Ketenci, Ankaragücü maçının devre arasında hakem Attila Karaoğlan'ı tehdit ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada, kendisinin hakem Attila Karaoğlan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiğinin gerçek dışı olduğunu söyleyen Ahmet Ketenci, Beyaz TV'ye yazılı açıklamasında sert bir ifade kullandı.

İddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Ahmet Ketenci "Hakemi tehdit ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın adını kullandığımız yönündeki iddialar külliyen yalan! O iddiaları açıklamayan kanıtlamayan namussuzdur." dedi.

ERDEN TİMUR NE DEDİ?

Öte yandan Beyaz TV'ye yazılı açıklama yapan Galatasaraylı yönetici Erden Timur "Yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim." ifadelerini kullandı.