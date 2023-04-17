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Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:24

Toni Kroos Real Madrid için kararını verdi! 1 yıl daha...

Toni Kroos Real Madrid için kararını verdi! 1 yıl daha...

Real Madrid, Toni Kroos ile sözleşme uzatma kararı aldı. 9 yıldır eflatun-beyazlıların formasını giyen Alman orta saha, yönetimle yaptığı son görüşmede 1 yıl daha Real Madrid'de oynamaya hazır olduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Toni Kroos'un sezon sonunda dünya devi ile sözleşmesi sona eriyor. Eflatun-beyazlılar, deneyimli orta saha ile ilgili kararını verdi.

REAL MADRID TEKLİFİ YAPTI
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, geçen sezon Toni Kroos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu. Alman orta sahanın o dönem kulüpten zaman istediği ve son kararını verdiği belirtildi.

1 YIL DAHA MADRID'DE
Toni Kroos'un Real Madrid yönetimine sözleşme uzatmaya hazır olduğunu söyledi. Habere göre, 33 yaşındaki futbolcu, 1 yıl daha eflatun-beyazlıların formasını giyecek.

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Toni Kroos Real Madrid için kararını verdi! 1 yıl daha...
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