Adana Demirspor "Avrupa hayali"nin peşinde

RODRIGUES: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Portekizli 29 yaşındaki sol bek Kevin Rodrigues de son 9 haftaya girdiklerini ve her karşılaşmaya final maçı olarak baktıklarını ifade etti. Ligdeki durumlarının iyi olduğunu anımsatan Rodrigues, şunlar kaydetti:

"Gayet iyi hissediyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir maç olacak. İyi oynayan bir takımla karşılaşmaya gidiyoruz. Kendi evlerinde olacaklar. Deplasman her zaman biraz daha komplike görünebilir ama biz elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu alacağız."