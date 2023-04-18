Adana Demirspor "Avrupa hayali"nin peşinde

CHERIF NDIAYE: HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİDEBİLMEK

Senegalli 27 yaşındaki forvet Cherif Ndiaye de Kasımpaşa maçında güzel bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kasımpaşa maçında takım olarak iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Ndiaye, aldıkları güzel skorun bunun yansıması olduğunu ifade etti.

Devre arasında Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak mavi-lacivertli takıma gelen Ndiaye, takımdaki birçok oyuncunun Fransızca bilmesinin kendisine olumlu yansıdığını aktararak, "Ayrıca Badou Ndiaye'nin de takımda olması benim için önemli bir etken oldu. Kendisiyle daha önceden tanışıyorum. Saha içindeki ve saha dışındaki adaptasyonumda çok yardımcı oldu. Takım olarak iyi oynadığımız zaman birlikteliğimiz de ayrı bir noktaya geliyor. Takım içindeki uyumun çok iyi olduğunu, adaptasyon sorunu yaşamadığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

"KONYA MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Cherif Ndiaye, takım hedefleri doğrultusunda maç maç ilerlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz öncelikli olarak Avrupa'ya gidebilmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bir haftada 3 maç oynayacak olmamız zor olabilir ama bu futbolun içerisinde var. Biz de bunları maç maç değerlendirip o şekilde konsantre oluyoruz. Umarım iyi sonuçlar elde edip hedefimize ulaşırız. Arabam.com Konyaspor maçı kolay olmayacak, zor olduğunu biliyoruz. Oradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bunun için de öz güvenimiz oldukça var. Hocamıza güveniyoruz, uyguladığımız taktiğe ve kendi kalitemize de güveniyoruz. Güvenli bir şekilde oradan 3 puan almak istiyoruz."