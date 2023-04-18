Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Günok'tan A Milli Takım sözleri için Uğurcan Çakır'a cevap!
Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:13

Mert Günok'tan A Milli Takım sözleri için Uğurcan Çakır'a cevap!

Mert Günok’tan A Milli Takım sözleri için Uğurcan Çakır’a cevap!

Trabzonspor mücadelesine yaptığı 5 kurtarışla damga vuran Beşiktaş kalecisi Mert Günok, kendisinin koruduğu A Milli Takım kalesi için açıklamalar yapan Uğurcan Çakır’a yanıt verdi.

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, önceki akşam Trabzonspor karşısında şov yapmıştı. Tecrübeli file bekçisi, 3'ü ceza alanı içinde olmak üzere kalesine gelen toplamda 5 vuruşta gole izin vermemişti.

Uğurcan Çakır, geçen hafta içinde, "Milli Takım'da oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, Milli Takım'daki performansa göre mi oynatılıyor, onu çözemedim. Milli Takım'da son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim. Oynamayı bekliyordum" demişti.

MERT GÜNOK: UĞURCAN BANA SÖYLEMEDİ
Başarılı eldiven daha sonra ise "Yanlış anlaşıldım. Mert abiyi çok seviyorum, çok iyi bir kaleci. EURO 2020'de en çok destek verenlerden biriydi" diye düzeltmişti. Mert Günok cephesinden bu sözlere yanıt geldi.

Konuyla ilgili konuşan Mert Günok, "Uğurcan'la maçtan sonra konuştuk. Bu sözleri benim için söylemediğini biliyorum, problem yok. Ben sadece işime odaklıyım" dedi. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Günok'tan A Milli Takım sözleri için Uğurcan Çakır'a cevap!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA