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Giriş Tarihi: 18.4.2023 23:22 Son Güncelleme: 18.4.2023 23:25

Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente geldi! "Benim için mutlu edici bir duygu oldu..."

Son dakika haberi: Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente geldi! Benim için mutlu edici bir duygu oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a geldi. Büyük ve sıcak bir karşılaşma ile şehire gelen Hırvat teknik adam, yaptığı kısa açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a geldi.

İşte Bjelica'nın ilk sözleri...

"BU KARŞILAMAYI BEKLEMİYORDUM"

"Bu karşılamayı ben de beklemiyordum. Benim için mutlu edici bir duygu oldu. Hem beni çok mutlu ediyor, hem benim sorumluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum."

"TAKIMA YARDIM İÇİN GELDİM"

"Ben buraya takımla birlikte bir an önce çalışabilmek adına geldim. Takıma yardımcı olabilmek, takımda çok kaliteli bir grubun olduğunu gösterebilmek istiyorum."

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Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente geldi! "Benim için mutlu edici bir duygu oldu..."
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