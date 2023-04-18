Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente geldi! "Benim için mutlu edici bir duygu oldu..."

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a geldi.

İşte Bjelica'nın ilk sözleri...

"BU KARŞILAMAYI BEKLEMİYORDUM"

"Bu karşılamayı ben de beklemiyordum. Benim için mutlu edici bir duygu oldu. Hem beni çok mutlu ediyor, hem benim sorumluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum."

"TAKIMA YARDIM İÇİN GELDİM"

"Ben buraya takımla birlikte bir an önce çalışabilmek adına geldim. Takıma yardımcı olabilmek, takımda çok kaliteli bir grubun olduğunu gösterebilmek istiyorum."