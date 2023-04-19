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Giriş Tarihi: 19.4.2023 17:02 Son Güncelleme: 19.4.2023 17:09

Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor! -CANLI-

Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor! -CANLI-

Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Kayseri ekibi, Adana Demirspor'a 5-0 kaybeden Kasımpaşa karşısında kötü gidişatına son vermek istiyor.

Kasımpaşa ise Kemal Özdeş yönetiminde üst sıralara tırmanma amacında.

KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)

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İşte sahaya çıkan ilk 11'ler;

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mane, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam.

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Mortadha, Tırpan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita.

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Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor! -CANLI-
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