Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor! -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Kayseri ekibi, Adana Demirspor'a 5-0 kaybeden Kasımpaşa karşısında kötü gidişatına son vermek istiyor.
Kasımpaşa ise Kemal Özdeş yönetiminde üst sıralara tırmanma amacında.
KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)
İşte sahaya çıkan ilk 11'ler;
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mane, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam.
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Mortadha, Tırpan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita.