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Giriş Tarihi: 20.4.2023 13:54

Beşiktaş'ın ilk transferi Aliou Dieng

Beşiktaş’ın ilk transferi Aliou Dieng

Beşiktaş, Aliou Dieng için El Ahly'e 2.5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla rakam toplamda 3.5 milyon doları bulabilir. 26 yaşındaki başarılı ön libero, arkadaşlarına şimdiden veda etti.

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dış basındaki haberlere göre Kartal, Mısır ekibi El Ahly'nin 26 yaşındaki ön liberosu Aliou Dieng transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Mısır ekibine 2.5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki özel bonus maddeleriyle bu rakamın 3.5 milyon dolara çıkabileceği kaydedildi. G.Saray da aynı futbolcu için yaz aylarında girişimde bulunmuş ancak El Ahly, 10 milyon dolar bonservis bedeli talep etmişti.

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ
El Ahly, Dieng'in menajerine, Beşiktaş'la pazarlık yapabileceğine dair onay gönderdi. Kulübe yakın bir kaynak, "Dieng, Mısır'daki yakın arkadaşlarına sezon sonunda ülkeden ayrılacağını söylemişti. Bunun sebebi ise artık daha büyük bir kulüpte oynama isteğiydi. Daha önce El Ahly onun için çok yüksek bonservisler istedi. Ancak futbolcunun ayrılma konusundaki kesin tutumu, transfer için açık kapı bıraktı.

Dieng, yaz aylarında yeni takımı Beşiktaş'ın kampına katılacak" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Dieng'e birçok Avrupa kulübü talip olmuştu. Oldukça da cazip teklifler yapılmıştı. Ancak o günkü şartlarda yönetim onun ayrılmasına izin vermedi. Çünkü takımın ona çok ihtiyacı vardı. Mısır Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Dieng, 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcu 25 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giydi. (Akşam)

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Beşiktaş'ın ilk transferi Aliou Dieng
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