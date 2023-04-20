Beşiktaş’ın ilk transferi Aliou Dieng

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ

El Ahly, Dieng'in menajerine, Beşiktaş'la pazarlık yapabileceğine dair onay gönderdi. Kulübe yakın bir kaynak, "Dieng, Mısır'daki yakın arkadaşlarına sezon sonunda ülkeden ayrılacağını söylemişti. Bunun sebebi ise artık daha büyük bir kulüpte oynama isteğiydi. Daha önce El Ahly onun için çok yüksek bonservisler istedi. Ancak futbolcunun ayrılma konusundaki kesin tutumu, transfer için açık kapı bıraktı.

Dieng, yaz aylarında yeni takımı Beşiktaş'ın kampına katılacak" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Dieng'e birçok Avrupa kulübü talip olmuştu. Oldukça da cazip teklifler yapılmıştı. Ancak o günkü şartlarda yönetim onun ayrılmasına izin vermedi. Çünkü takımın ona çok ihtiyacı vardı. Mısır Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Dieng, 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcu 25 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giydi. (Akşam)