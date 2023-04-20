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Giriş Tarihi: 20.4.2023 14:28 Son Güncelleme: 20.4.2023 14:33

Torino'nun gözü Fenerbahçeli Joao Pedro'nun üzerinde

Torino’nun gözü Fenerbahçeli Joao Pedro’nun üzerinde

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir karşısında 88 ve 90+3'te attığı gollerle galibiyeti getiren Joao Pedro'yu İtalya'dan sürpriz sportif direktör izledi.

Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı izleyen Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati, daha sonra soluğu Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda aldı. Vagnati, Fenerbahçe'de bu maç öncesi beklenen performansı gösteremeyen ve satılacağı söylenen Joao Pedro'yu izledi.

İkinci yarıda oyuna dahil olan 31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro'yu dikkatle takip eden Vagnati'nin sık sık not aldığı da görüldü. Vagnati'nin Joao Pedro'nun performansından etkilendiği ve Cagliari'deki performansıyla Serie A'nın en elit hücumcularından biri olan Pedro için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edip 2025 yazına kadar sözleşme imzalattığı Joao Pedro, bu sezon 22 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı. (Tuttomercato)

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Torino'nun gözü Fenerbahçeli Joao Pedro'nun üzerinde
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