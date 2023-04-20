Torino’nun gözü Fenerbahçeli Joao Pedro’nun üzerinde

İkinci yarıda oyuna dahil olan 31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro'yu dikkatle takip eden Vagnati'nin sık sık not aldığı da görüldü. Vagnati'nin Joao Pedro'nun performansından etkilendiği ve Cagliari'deki performansıyla Serie A'nın en elit hücumcularından biri olan Pedro için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.