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Giriş Tarihi: 20.4.2023 21:12 Son Güncelleme: 20.4.2023 22:09

Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Trabzonspor’da Jens Stryger Larsen şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda sakatlanan Trabzonspor'un Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, mücadeleye Larsen'in sakatlandığı ve kırmızı kart görerek penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon damga vurdu.

Jens Stryger Larsen doğrudan kırmızı kart gördü. Sivasspor, 22. dakikada penaltı kazandı. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Larsen, yaşadığı travma sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

TOMOGRAFİSİ TEMİZ ÇIKTI
Sivasspor ile oynanan mücadelede penaltıya sebebiyet verdikten sonra kırmızı kart görerek sakatlanan Larsen'den iyi haber geldi. Hastaneye kaldırılan Larsen'in çekilen tomografisinin temiz çıktıği ifade edildi.

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Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen şoku! Hastaneye kaldırıldı...
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