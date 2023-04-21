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Giriş Tarihi: 21.4.2023 15:14

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Joao Pedro etkisi! Taraftarların gönlünü aldı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Joao Pedro etkisi! Taraftarların gönlünü aldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başakşehir maçında sonradan oyuna girip iki kez fileleri havalandıran İtalyan forvet, çifte mutluluk yaşadı. Pedro hem taraftarla barıştı hem de yönetimin kendisiyle ilgili düşüncelerini olumluya çevirdi.

Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken tel tel dökülmüş, Jorge Jesus'un çıkardığı ilk 11 sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı. Ancak ikinci devreye Portekizli teknik adam, üç hamle birden yaparak başladı. Oyuna girenlerden biri de sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve toplamda sadece 2 gol ve 1 asistte kalan Joao Pedro'ydu. Brezilya asıllı İtalyan forvetin oyuna dahil olmasına sarı-lacivertli taraftarlar anlam veremese de sonuca olan etkisi herkesi şaşkına çevirdi.

YAPTIĞI ŞOV, TORİNO'YA DENK GELDİ!

Pedro, 88 ve 90+3'te attığı gollerle skoru 2-1'e getirip 3 puanı takımına kazandırdı, bütün planları değiştirdi. F.Bahçe yönetiminin geçtiğimiz hafta, "Sezon sezonu satalım" fikrinde birleştiği 31 yaşındaki futbolcu, yeniden gelecek yılın planlamasına dahil oldu. Ayrıca taraftarlarca "İstenmeyen adam" ilan edilen ve 4.6 milyon Euro'luk bonservisi çok tartışılan oyuncu, 12. adamla barıştı. Pedro'yu bir de beklemediği bir sürpriz karşıladı. İtalyan ekiplerinden Torino'nun sportif direktörü Vagnati, tecrübeli futbolcuyu tribünde takip etti. İtalyan basınına göre Torino, Pedro için sezon sonunda kapıyı çalacak.

UZATMALARDA RAKİPSİZ!

Fenerbahçe, bu sezon geriye döndüğü karşılaşmalarda tarih yazıyor. Puanını 63'e çıkararak lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. 90+'dan sonra rakiplerinin 11 kez kalesini düşüren Kanarya'nın, bu alanda Süper Lig'de eline su dökebilen takım yok. En iyi ekip olan Fenerbahçe, uzatmalarda ağlara yolladığı gollerle 4 galibiyet-1 beraberlik elde ederken karşılığı olarak 13 puan kazanıp şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. 90+'dan sonra en fazla Batshuayi (3) başrol oynarken, Valencia da 2 kez sahneye çıktı. Pedro, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha da son anlarda fileleri sarsan isimler oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Joao Pedro etkisi! Taraftarların gönlünü aldı
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