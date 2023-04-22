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Giriş Tarihi: 22.4.2023 21:32

Arda Turan, Eyüpspor'da ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı! Puanlar paylaşıldı...

DHA
Arda Turan, Eyüpspor’da ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı! Puanlar paylaşıldı...

Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig’in 34'üncü haftasında Pendikspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 25'inci dakikada Recep Niyaz'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü ise 40'ıncı dakikada penaltıdan Hasan Kılıç kaydetti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor ile Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.


Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Pendikspor'un sayısı ise 40. dakikada Hasan Kılıç'tan (P) geldi.

Bu skorun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Eyüpspor, 58 puanla 4. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. beraberliğini alan Pendikspor ise 3. basamakta yer buldu.

Eyüpspor, gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

ARDA TURAN, İKİNCİ MAÇINDA DA KAZANAMADI
Eyüpspor'da geçtiğimiz hafta göreve getirilen Arda Turan, takımının başında ilk olarak Göztepe deplasmanında bir karşılaşmaya çıkmıştı. Müsabaka, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

İkinci maçına Pendikspor'u ağırlayarak çıkan Turan, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk puanını kazandı ancak galibiyet alamadı.



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Arda Turan, Eyüpspor'da ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı! Puanlar paylaşıldı...
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