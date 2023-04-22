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Giriş Tarihi: 22.4.2023 14:21

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Alexandru Maxim Ümraniyespor maçında kulübede! Trabzonspor maçında bekleneni veremediler...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes ve Alexandru Maxim Ümraniyespor maçında kulübede! Trabzonspor maçında bekleneni veremediler...

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor deplasmanında bekleneni veremeyen Gedson Fernandes ve Alexandru Maxim, bugünkü Ümraniye maçına yedek başlayacak. Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun ise ilk 11’e geri dönecek

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçta Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun'un yokluğunda Gedson ve Maxim 11'de şans bulmuştu. Ancak iki futbolcu da maçta vasat performans gösterip beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmada cezadan dönen Amir ile sakatlığını atlatan Cenk'i yeniden 11'e dahil edecek. Gedson Fernandes ve Alexandru Maxim yedek soyunacak. Tecrübeli hoca, son dönemin öne çıkan isimlerinden Redmond'u ise yükselişe geçtiği forvet arkasında değerlendirecek.

ROSİER BEYAZ SAYFA AÇIYOR
Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalan Valentin Rosier, ara transfer döneminde Onur Bulut'un kadroya dahil edilmesinin ardından yedek kulübesine mahkum olmuştu. Son 6 maçın 5'inde kadroda olan ancak yedek soyunan ve sadece 20 dakika görev alan Fransız futbolcu, hocasından beklediği forma şansını bugün bulacak. 26 yaşındaki sağ bek, Ümraniyespor deplasmanında 11'de sahaya çıkacak.

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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Alexandru Maxim Ümraniyespor maçında kulübede! Trabzonspor maçında bekleneni veremediler...
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