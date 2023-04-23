İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması! "Görüşmelere devam ediyor"

Premier Lig devi Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan, suskunluğunu bozdu. Yıldız oyuncu, FA Cup'ta Sheffield United ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan İlkay Gündoğan, "Bizim için güzel bir maç oldu. Yarı finallerde ilk gol çoğu zaman kırılma noktası olabilir. Performansımız gayet iyiydi. Bizim için çok iyi bir skor oldu" dedi.

Premier Lig'deki rakipleri Arsenal'ın puan kayıpları hakkında gelen soruya İlkay Gündoğan, "Ben maçları izlemeyi pek fazla sevmiyorum. Maçı çevirdikleri zaman baya kızgın oluyorum. Arsenal'in o skorla bitirmesi bizim için iyi olduç Çarşamba günü kendi sahamızda kazanıp zirveye yerleşmek istiyoruz" cevabını verdi.

Sahadaki pozisyonuyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Kararları hoca veriyor. Beni 6 numara olarak başlattı. Ben nerede oynarsa onayayım takım için en iyi performansımı ortaya koyuyorum. Önemli olan maçımızı kazanmaktı" dedi.

Yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten İlkay Gündoğan, "Net bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor. Ben sahada olan şeylere konsantre olmak istiyorum. Ne olacağı belli değil. Karar verilmedi. Karar verildikten sonra öğreneceksiniz.Bu sezon 3 kupa kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Seni Türkiye'de izleyebilir miyiz" sorusuna İlkay Gündoğan, "Evet de demek istemiyorum, hayır da. Nasip olursa bir gün oynarım, olmazsa da televizyondan izlerim. Hele Türk takımları Avrupa'da oynarsa her zaman izliyorum. Süper Lig'i de izlemeyi seviyorum" cevabını verdi.