Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan ve Inter, Serie A'nın 31. haftasını galibiyetle kapattı
Giriş Tarihi: 23.4.2023 21:31

Milan ve Inter, Serie A'nın 31. haftasını galibiyetle kapattı

AA
Milan ve Inter, Serie A’nın 31. haftasını galibiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Milan ve Inter haftayı 3 puanla tamamladı.

Ligde üst sıralara oynayan Milan, kümede kalma mücadelesi veren Lecce'yi ağırladı. Milan, Lecce'yi 40 ve 75. dakikada Portekizli golcüsü Rafael Leao'nun attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puan aldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 56'ya yükseltirken, 75 puanlı lider Napoli'nin 19 puan gerisinde 5. sıradaki yerini korudu. Lecce ise 28 puanla 16. sırada kaldı.

INTER'İN GALİBİYET HASRETİ EMPOLİ DEPLASMANINDA SON BULDU
Avrupa kupalarında iyi performans sergilemesine karşın Serie A'da son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşayan Inter, Empoli'ye konuk oldu. Inter, 48 ve 76. dakikada Romelu Lukaku ve 88. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle Empoli'yi 3-0 yenerek, 3 puan aldı.

Bu galibiyetle, Inter'in 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Inter, puanını 54 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Mavi-siyahlı takım, lider Napoli'nin 21 puan gerisinde bulunuyor.

Haftayı puansız kapatan Empoli ise 32 puanla 15. sırada yer buldu. Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86. dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
Son dakika: Dolmabahçe'de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan'ın yanıtı güldürdü
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
HDP'li Tiryaki'den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir, burada tartışılacak bir şey yok...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan ve Inter, Serie A'nın 31. haftasını galibiyetle kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA