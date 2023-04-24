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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Çaykur Rize koptu geliyor

Çaykur Rize koptu geliyor
Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor, evinde Gençlerbirliği'ni 5-3 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 63'e yükselten ve ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Karadeniz ekibi, sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig yolunda büyük avantaj elde etti. Rize'ye galibiyeti Sinan (7), Mary (32), Bolasie (45+5 ve 53), Amilton (46) getirirken Gençlerbirliği'nin gollerini Mete (27), Muhammet (45+1) ve Abdullah (56-pen) kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Ankara ekibi, ateş hattından kurtulamadı. Diğer sonuçlar: Bodrum-Denizli: 1-0, Altay-Göztepe: 1-1.

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Çaykur Rize koptu geliyor
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