Çaykur Rize koptu geliyor

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor, evinde Gençlerbirliği'ni 5-3 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 63'e yükselten ve ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştıranRize'ye galibiyeti Sinan (7), Mary (32), Bolasie (45+5 ve 53), Amilton (46) getirirken Gençlerbirliği'nin gollerini Mete (27), Muhammet (45+1) ve Abdullah (56-pen) kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Ankara ekibi, ateş hattından kurtulamadı.Bodrum-Denizli: 1-0, Altay-Göztepe: 1-1.