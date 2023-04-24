Eskişehirspor’da 48 günlük Cerrah dönemi sona erdi

Eskişehirspor, Teknik Direktörü Ali Onur Cerrah ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde karar alarak yollarını ayırdı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehir temsilcisinin kırmızı-siyahlı yönetimi, Teknik Direktör Ali Onur Cerrah ile 8 Mart 2023 tarihinde sözleşme imzalamış ve takımın başına getirmişti. Böylece teknik adam Es-es'in futbol takımının başında toplam sadece 48 gün görev yapmış oldu. Bu süre zarfında Eskişehirspor'un başında 8 lig maçına çıkan teknik adam, 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 8 puan topladı. Eskişehirspor Ali Onur Cerrah yönetiminde kalesinde 14 gol görürken, 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Teknik direktör Cerrah ile üst üste alınan kötü sonuçlardan dolayı yolların ayrıldığı düşünülüyor. Eskişehirspor 23 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ali Onur Cerrah ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" sözleri yer aldı.