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Giriş Tarihi: 24.4.2023 11:00

Galatasaray'da Olimpiu Morutan gelişmesi! Satın alma opsiyonu...

Galatasaray’da Olimpiu Morutan gelişmesi! Satın alma opsiyonu...

Sezon başında Okun Buruk'un kadrosunda yer alamayan Olimpiu Morutan, Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandı. Genç futbolcu yeni takımında sergilediği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Rumen yıldız için çıkan iddialara İtalyan gazeteciden açıklama geldi. Morutan'ın menajeri Becali, Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Pisa, 31 Mayıs'ta satın alma opsiyonunu kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geçen sezon başında büyük umutlarla transfer olan Morutan, istenilen performansı sergileyemedi. Sezon başında Pisa'ya kiralanan Rumen futbolcu, yeni takımında adeta kendini buldu. Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına İtalyan gazeteci yanıt verdi.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI
İtalyan gazeteci Nico Schira kendisine ait sosyal medya hesabından Morutan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Schira, Pisa'nın Olimpiu Morutan'ın bonservisini almayı istediğini ifade ederek; "Menajeri Becali ve oyuncuyu satmak için 5.5 milyon Euro isteyen Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Pisa, 31 Mayıs'ta satın alma opsiyonunu kullanabilir" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da Olimpiu Morutan gelişmesi! Satın alma opsiyonu...
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