Galatasaray’da Olimpiu Morutan gelişmesi! Satın alma opsiyonu...

Galatasaray'a geçen sezon başında büyük umutlarla transfer olan Morutan, istenilen performansı sergileyemedi. Sezon başında Pisa'ya kiralanan Rumen futbolcu, yeni takımında adeta kendini buldu. Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına İtalyan gazeteci yanıt verdi.

İTALYAN GAZETECİ AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Nico Schira kendisine ait sosyal medya hesabından Morutan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Schira, Pisa'nın Olimpiu Morutan'ın bonservisini almayı istediğini ifade ederek; "Menajeri Becali ve oyuncuyu satmak için 5.5 milyon Euro isteyen Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Pisa, 31 Mayıs'ta satın alma opsiyonunu kullanabilir" ifadelerini kullandı.