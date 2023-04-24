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Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:28 Son Güncelleme: 24.4.2023 10:30

Wout Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına mesaj! "Onları özlüyorum"

Wout Weghorst’tan Beşiktaş taraftarına mesaj! Onları özlüyorum

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig ekiplerinden Manchester United'e transfer olan Wout Weghorst, yeni takımında şu ana kadar istenilen performansı sergileyemedi. Hollandalı futbolcu, eski takımı Beşiktaş hakkında duygusal bir itirafta bulundu.

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, gösterdiği performans sonrası ara transfer döneminde Manchester United'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İşte Wout Weghorst'un yaptığı açıklamalar...

Beşiktaş taraftarını özlediğini dile getiren Wout Weghorst, "Beşiktaş taraftarlarına dürüst olmam gerekirse, orada inanılmaz bir zaman geçirdim. Bir anda takımdan ayrıldım, onlarla konuşma şansım olmadı. Onları özlüyorum, orada harika zaman geçirdim" dedi.

30 yaşındaki Hollandalı golcü ayrıca "Bana davranışları gönüldendi, hepsini özlüyorum. Burası harika bir kulüp. Manchester United dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Türkiye'yi terk etmek için gerçekten iyi bir nedenim vardı. Umarım bunu herkes anlamıştır" ifadelerini kullandı.

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Wout Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına mesaj! "Onları özlüyorum"
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