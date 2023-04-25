Samsun karnavalı

Yılport Samsunspor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. 4-1 kazanılan Keçiörengücü maçı sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı. Taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Bayraklarla, marşlarla atılan şehir turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce futbolsever, oyuncularla birlikte büyük sevinç yaşadı.Kırmızı beyazlı takımın şehirde attığı tur büyük ilgi gördü. Futbolseverler oyuncularla beraber üçlü çektiler. Taraftarlar, "Şehrinize sahip çıkın. Futbolun sanatına sahip çıkın. Biz de bundan sonra Süper Lig'de şampiyonluğa oynayalım" ifadelerini kullandı.