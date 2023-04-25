Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatatasaray’dan gurbetçi atağı! Transfer listesine eklendi...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da scout ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor.

Alman basını, Cimbom'un Almanya Ligi'nde ilgi duyduğu ismin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğunu okuyucularına duyurdu.

Takvim'in Bild'den derlediği haberin detayında Galatasaray scout ekibinin 26 yaşındaki futbolcuyu 3-3 biten Stuttgart- Borussia Dortmund maçında izlediğini yazdı.

30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu önlibero mevkisinin dışında stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.

Bu sezon Stuttgart'ta 28 maçta 1 asist üreten Atakan daha önce Kiel, Dortmund, Bochum ve Essen'de oynadı.