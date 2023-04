Türk Telekom ve TFF’den eSüper Lig için güç birliği!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Federasyon olarak nasıl ki hem erkek hem de kadın futbolunda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyoruz eFutbol alanında da amacımız; hem Milli Takımımızın hem de kulüp takımlarımızın bu kategoride elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak olacaktır" dedi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijitalleşmesi yolculuğundaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültür sanattan spora kadar birçok alanda hayata geçiriyoruz. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sunduğumuz desteği, giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz eFutbol ekosisteminin gelişimi için sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Türkiye'de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom, dijital dönüşümdeki öncü rolü ve değer üreten anlayışı ile eFutbol'un geleceğine de yatırım yapıyor. Türk Telekom, dijital deneyimin önemli bir parçası hâline gelen oyun ekosistemine desteğinin bir adımı olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ile önemli bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve Türk Telekom'un TV platformu Tivibuspor ile resmi yayıncısı oldu. Türk Telekom eSüper Lig'deki maçlar, birçok yeniliği izleyicilerle tanıştıran Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'daki Tivibuspor kanallarında, eFutbolseverler ile buluşacak.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan eFutbol'u federasyon olarak çok önemsiyoruz"

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Federasyonu olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana çağın olmazsa olması dijitalleşme ve teknolojik gelişmeleri Türk futbolunun yararına kullanmak için hareket ettiklerini belirterek, "Yönetim Kurulu olarak bu alanlarda önemli adımlar attık ve birçok projeyi uygulamaya koyduk. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak özellikle dijital alandaki yenilikler ve gelişmeler bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan eFutbol'u federasyon olarak çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

eFutbol'un dünyada her geçen gün sayısı artan milyonlarca oyuncu ve izleyici kitlesine ulaşan bir spor dalı haline geldiğini kaydeden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "eFutbol aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir hacme sahip. Verilere baktığımız da 2022 yılında dünyada 1,1 milyar PC oyuncusu ve 611 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Yine aynı yıl verileri baz alındığında dünyada PC ve konsol pazar büyüklüğü 92,3 milyar dolar. Bu pazar harcamalarının 38,2 milyar doları PC oyuncuları harcamalarını yansıtırken, konsollarda 51,8 milyar dolarlık bir harcama mevcut. Ülkemizin de yer aldığı Avrupa pazarı 24,3 milyar dolar ile dünya oyun piyasasının yüzde 26'sını oluşturuyor. Ülkemizde ise 2022 itibarıyla oyuncu sayısı 42 milyonun üzerine çıkmış durumda. Toplam oyuncu hasılatı ise mobil, PC ve konsol olmak üzere 1,2 milyar dolar civarında" diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin eFutbol takımlarından oluşan eSüper Lig'i kurduk"

eFutbol alanında yaşanan heyecanı bu yıl Süper Lig'e de taşıdıklarını belirten Büyükekşi, "Federasyon olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin eFutbol takımlarından oluşan eSüper Lig'i kurduk. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor kulüplerimiz dışındaki 17 kulübümüzün takımlarının mücadele ettiği Türkiye'nin ilk eSüper Lig'i 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. Böylece eSüper Lig, dünyanın en popüler video futbol oyunu olan, 1998 yılından bu yana her yıl EA Sports tarafından üretilen ve milyonlarca satılan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan 20 resmi ligden biri oldu. Kurduğumuz eSüper Lig ile kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip olan eFutbol'dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek. 16. haftası tamamlanan eSüper Lig'imizde 128 maç oynandı. Toplamda 300 bine yakın tekil kişi tarafından izlenen ligimiz de izleyici sayısı her hafta katlanarak artıyor. eSüper Lig'de normal sezon 13 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. Ligimizi ilk 4 sırada bitiren takımlar 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak Büyük Final Etkinliğine kalırken, 5 ve 12. Arasında bitiren 8 takım ise 23-24 Mayıs tarihinde oynanacak Play-Offlarda Büyük Finale kalmaya hak kazanacak 4 takımdan biri olmak için mücadele edecek. Öte yandan ligimizin şampiyonu ve ikincisi, 13-14 Haziran tarihlerinde oynanacak FIFA 23 Global Series Play-inlerine katılmaya hak kazanacak" dedi.

"İKİ GÜÇLÜ MARKANIN BU İŞ BİRLİĞİNİN ESÜPER LİG'İMİZİN DAHA HIZLI GELİŞMESİNE BÜYÜK ETKİ SAĞLAYACAĞI İNANCINDAYIM"

Türk Telekom ile imzalayacakları sponsorluk anlaşması ile eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceklerini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Türk Telekom, eSüper Lig'in, Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve TV platformu olan Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve alt yapı desteği sağlayacak. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Lig'imizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım. Türk Telekom yetkilileri ve tüm çalışanlarına değerli destekleri için teşekkür ederken, anlaşmanın eSüper Lig'imiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO'su Önal: "Sporu her alanda destekleyen ve ilklere imza atan bir marka olarak, eFutbol alanında da bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de büyük ilgi ile takip edilen Türkiye'deki eFutbol'u ileriye taşımak açısından çok kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz. Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz GAMEON markamız ile oyun ekosistemini 360 derece sahipleniyor; oyun dünyasına yönelik turnuvalardan internet kampanyalarına kadar birçok fırsatı bu çatı altında bir araya getiriyoruz. Dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığı günümüzde Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonumuz kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki fiber yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2022 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız 403 bin kilometreye ulaşırken, 81 ilimizde kullanıcılarımıza yüksek hızlı internet paketleri sunuyoruz. Bu kapsamda Espor ve oyunseverler için de onların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, bir evren oluşturduk. Yıllardır sporu her alanda destekleyen bir marka olarak, VAR, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri ile ses getiren ilklere de imza attık. Ülkemizde bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Lig ile biz de bir kez daha bir ilkin gerçekleşmesinde rol alıyoruz. Taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattığına inandığımız, TFF'nin düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarımızın yer aldığı eSüper Lig'inin isim sponsoru ve yayıncısı olduk. Birçok yeniliği izleyicilerle tanıştırdığımız TV platformumuz Tivibu ile Türk Telekom eSüper Lig'in resmi yayıncısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor kanallarımız Tivibuspor ile birbirinden heyecanlı eFutbol karşılaşmalarını spor yayıncılığı alanındaki deneyimimizle ekranlara taşıyarak, sporseverle buluşturacağız. Bu süreçte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türk Telekom eSüper Lig'de mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz" dedi.

17 TAKIMIN KATILIMIYLA NEFES KESEN MÜCADELE

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve Kulüpler Birliği katkılarıyla düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de 17 takım mücadele ediyor. Türk Telekom eSüper Lig, futbol simülasyonu video oyunu FIFA 23'te, Süper Lig fikstürüne göre oynanırken, her takımın en az 1 koç ve 2 eSporcu ile temsil edildiği Türk Telekom eSüper Lig'de normal sezon maçları çevrim içi oynanıyor. Play Off müsabakaları itibariyle Ultimate Mode üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olarak belirlendi.

ŞAMPİYON MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Türkiye'de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu Mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olacak. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanacak olan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, maçlar sonucunda finale kalma başarısı gösteren finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye'de eSpor yayıncılığının ana adresi konumunda olan Tivibu Spor, şimdiye kadar birçok popüler müsabakayı canlı olarak yayınladı ve yayınlanmaya devam ediyor. Türk Telekom eSüper Lig maçları da sadece Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Spor'un Twitch, YouTube hesapları aracılığıyla canlı olarak sporseverler ve oyun tutkunları ile buluşacak.