Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mario Balotelli'den flaş Jose Mourinho itirafı! "Beni otobüsten attı"
Giriş Tarihi: 26.4.2023 12:17

Mario Balotelli'den flaş Jose Mourinho itirafı! "Beni otobüsten attı"

Mario Balotelli’den flaş Jose Mourinho itirafı! Beni otobüsten attı

Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, sezon başında Sion'a transfer oldu. Yaşadığı olaylarla gündeme gelen İtalyan futbolcu, eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre'de umduğunu bulamadı. Yaşadığı olaylar ile sık sık gündeme gelen İtalyan futbolcu, eski teknik patronu Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Mario Balotelli, Muschio Selvaggio podcast'ine yaptığı açıklamada Mourinho hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

İŞTE MARİO BALOTELLİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:

Mourinho'nun kendisini otobüsten attığını söyleyen Balotelli, "Mourinho'da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Hatalar yaptığının farkında olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hatalar yaptığımı biliyorum ama dikkatlerin hep benim üzerimde olduğu da bir gerçek. Kendi karakterimin, gençken bir dahi olmamın, İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da insanların sürekli saha dışında yaptıklarımdan bahsetmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Gelecek planları hakkında konuşan yıldız futbolcu, "En az dört yıl daha, iyi bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Emekli olduğumda, gittiğim yoldan memnun olacağım. Daha fazlasını yapabilirdim ama her halükarda her şeyi kazandım" sözlerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li Koalisyon ortağı Ali Babacan'dan itiraf: Seçmenimiz CHP'ye oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
SON DAKİKA | İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Koalisyon ortakları teröristlere ümit veriyor
Köprüden önceki son çıkış
O gün geldiğinde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mario Balotelli'den flaş Jose Mourinho itirafı! "Beni otobüsten attı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA