Mario Balotelli'den flaş Jose Mourinho itirafı! "Beni otobüsten attı"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre'de umduğunu bulamadı. Yaşadığı olaylar ile sık sık gündeme gelen İtalyan futbolcu, eski teknik patronu Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Mario Balotelli, Muschio Selvaggio podcast'ine yaptığı açıklamada Mourinho hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

İŞTE MARİO BALOTELLİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:

Mourinho'nun kendisini otobüsten attığını söyleyen Balotelli, "Mourinho'da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Hatalar yaptığının farkında olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hatalar yaptığımı biliyorum ama dikkatlerin hep benim üzerimde olduğu da bir gerçek. Kendi karakterimin, gençken bir dahi olmamın, İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da insanların sürekli saha dışında yaptıklarımdan bahsetmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Gelecek planları hakkında konuşan yıldız futbolcu, "En az dört yıl daha, iyi bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Emekli olduğumda, gittiğim yoldan memnun olacağım. Daha fazlasını yapabilirdim ama her halükarda her şeyi kazandım" sözlerini kullandı.