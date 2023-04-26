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Giriş Tarihi: 26.4.2023 20:25 Son Güncelleme: 26.4.2023 20:27

Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu! O takımı resmen açıkladılar...

Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü’nün yeni adresi belli oldu! O takımı resmen açıkladılar...

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü, uzun süre yedek kaldıktan sonra oynadığı son 2 maçta da takımında haftanın futbolcusu seçildi. Geleceği büyük bir merak konusu haline 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun ise yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı. Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

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53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı.

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Son dakika haberi: Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu! O takımı resmen açıkladılar...
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