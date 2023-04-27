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Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:57

Burak Yılmaz'dan şaşırtan karar! Süper Lig'e geri dönecek mi?

Burak Yılmaz’dan şaşırtan karar! Süper Lig’e geri dönecek mi?

Burak Yılmaz Süper Lig'de; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giymişti. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, kariyeri ile ilgili flaş bir gelişmeyi açıkladı ve bu sefer Süper Lig'e başka şekilde döneceğini belirtti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları ile Süper Lig'de mücadele eden Burak Yılmaz; an itibarıyla teknik adamlık kararını da açıkladı ve geleceğe dair kritik demeçler verdi.

BURAK YILMAZ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?
Hollanda'da sezon sonu yaklaşırken, Fortuna Sittardlı Burak Yılmaz'dan sürpriz açıklamalar geldi! Ligin kalanında forma giymeyi düşünmediğini belirten Burak Yılmaz, önümüzdeki yaz emeklilik kararı alabileceğini ve teknik adamlık için de eğitim sürecine başladığını belirtti.

Son olarak ise deneyimli hücumcu, geleceğe dair farklı planları olduğunun da altını çizdi.

YENİ BAŞLANGIÇLAR
Kendisi adına futbolculuk evresinin tamamlandığını düşünen 37 yaşındaki forvet, an itibarıyla hocalık sürecine adapte olacağını ve gelecek zaman diliminde de Süper Lig'e antrenör olarak dönmek istediğini belirtti. (Akşam)

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Burak Yılmaz'dan şaşırtan karar! Süper Lig'e geri dönecek mi?
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