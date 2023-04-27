Burak Yılmaz’dan şaşırtan karar! Süper Lig’e geri dönecek mi?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları ile Süper Lig'de mücadele eden Burak Yılmaz; an itibarıyla teknik adamlık kararını da açıkladı ve geleceğe dair kritik demeçler verdi.

BURAK YILMAZ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Hollanda'da sezon sonu yaklaşırken, Fortuna Sittardlı Burak Yılmaz'dan sürpriz açıklamalar geldi! Ligin kalanında forma giymeyi düşünmediğini belirten Burak Yılmaz, önümüzdeki yaz emeklilik kararı alabileceğini ve teknik adamlık için de eğitim sürecine başladığını belirtti.

Son olarak ise deneyimli hücumcu, geleceğe dair farklı planları olduğunun da altını çizdi.

YENİ BAŞLANGIÇLAR

Kendisi adına futbolculuk evresinin tamamlandığını düşünen 37 yaşındaki forvet, an itibarıyla hocalık sürecine adapte olacağını ve gelecek zaman diliminde de Süper Lig'e antrenör olarak dönmek istediğini belirtti. (Akşam)