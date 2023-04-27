Erden Timur transferi canlı yayında açıkladı! Aaron Martin...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın kış transfer döneminde gündemine gelen tecrübeli futbolcu için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. İspanyol yıldızın temsilcisi, canlı yayında Galatasaray'ın ilgisini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna katmak istediği başarılı sol bekin sezon sonunda boşa çıkacağı ve yeni bir macera aradığı kaydedildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

AARON MARTIN GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'da Samuel Adekugbe'nin transferi öncesi gündeme gelen bir diğer isim Aaron Martin olmuştu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Futbolcunun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran temsilcisi Mesrun İzzet, Aaron Martin için sarı-kırmızılıların ara transfer ve tescil dönemindeki teklifini duyurdu. Radyospor canlı yayına bağlanan Mesrun İzzet, Galatasaray'ın Aaron Martin için ara transfer döneminde görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

"SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK"

Aaron Martin'in Mainz 05 ile yeni sözleşme imzalamayacağını dile getiren Mesrun İzzet, "Aaron, Maiz 05'le sözleşme yenilemeyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oradaki misyonunu tamamladığını düşünüyor" dedi.

İspanyol sol bekin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istediğini belirten temsilcisi, "Arzusu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak. Ocak ayında Galatasaray'la bir görüşmemiz olmuştu" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAYA SICAK BAKIYOR"

Aaron Martin'in Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını ve Türkiye'den başka kulüplerin de radarında olduğunu belirten Mesrun İzzet, "Son dönemde doğrudan bir görüşmemiz olmadı, ama oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın olumlu bir fikri olduğunu biliyorum. Aaron da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Türkiye'den ilgilenen başka takımlar da var" diye konuştu.

