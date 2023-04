Fabio Borini'den transfer açıklaması! "Bazı talepler geldi ama..."

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'den ciddi teklifler alan İtalyan yıldız, İtalya'dan da taliplerinin olduğunu duyurdu. Öte yandan Fabio Borini yeni sezonda ülkesine döneceğini itiraf etti.

FABIO BORINI'DEN İSTANBUL'A GELECEKLERE TAVSİYE

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan Borini, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değindi. Yıldız isim "İtalyanlar için kesinlikle tezahürat yapacaklar. Burada hazırlıklar yapılıyor, stadyum dışına posterler asılmaya başlandı. Bir oyuncu için burada oynamak ilham verici. Biraz sert ve soğuk ama güzel. Buraya gelenlere bir tavsiye bulunmama izin verin: Acele etmeyin, bu şehir çok büyük ve buradaki trafikle savaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN HER YIL 5 TAKIM SAVAŞIYOR"

Açıklamalarına devam eden Borini, "Türkiye'de kazanmak kolay değil. Her yıl şampiyon olmak için savaşan en az beş takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Hatta Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor. Sizi temin ederim burada her maç için inanılmaz mücadele ediyorlar" diye konuştu.

FABIO BORINI: İTALYA'YA GERİ DÖNÜYORUM

Ocak ayında gelen transfer teklifleri ile ilgili konuşan Borini, "Doğru zaman değildi, öyle diyelim. Ama gelecek yaz için hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum ve dolayısıyla da İtalya'ya geri dönüyorum. Bazı talepler geldi, geçen sezon da olduğu gibi" dedi.