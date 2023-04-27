Galatasaray’ın eski yıldızı Emmanuel Eboue çamaşırlarını elde yıkıyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue'nin boşanma felaketi futbolcuların eski eşlerine servetlerini kaybettiği 7 acıklı hikayeden birisi olarak gazete sütunlarını süslüyor.

The Nation gazetesinin haberine göre; Emmanuel Eboue'nin boşanma hikayesi en popüler olanlardan biri. 2017'de de boşandığı eski karısı Aurelie, Galatasaray'ın eski yıldızının tüm mal varlığını elinden aldı.

Eboue, futbol sonrası mal varlığını kaybedince hayatını mübaşirlerden kaçarak, bir arkadaşının evinde yerde yatarak ve maddi gücü yetmediği için çamaşırlarını elde yıkayarak geçirdi. Bu dönemde zaman zaman intiharı düşündüğünü açıkladı.

2016'da futbolu bıraktığında 20 milyon Sterlin değerinde mal varlığı olduğu tahmin edilen Eboue servetini finans müdürü olan eski eşi Aurelie'ye kaybetti.