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Giriş Tarihi: 27.4.2023 10:35

Gol kralı Ahmet Arslan'a Süper Lig ekipleri talip! Kasımpaşa ve Samsunspor...

DHA
Gol kralı Ahmet Arslan’a Süper Lig ekipleri talip! Kasımpaşa ve Samsunspor...

Almanya 3'üncü Ligi'nde Dynamo Dresden forması giyen Ahmet Arslan, Süper Lig ekiplerinin takibine girdi.

Almanya 3'üncü Ligi'nde Dynamo Dresen ile Bundesliga 2'ye yükselme yarışı veren Ahmet Arslan, takımına yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 29 yaşındaki 10 numara, bu sezon görev aldığı 31 maçta; 20 gol atıp, 9 asist yapmayı başardı. Ligde 4'üncü sırada olan Dresden, ilk 3 sırayla arasındaki 4 puan farkı kapatmak için mücadele veriyor.

GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA
Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon attığı 20 golle krallık yarışında da ilk sırada yer aldı. Takımının bu sezon oynadığı 33 maçın 31'inde görev alan golcü oyuncu, bu maçların tamamına ilk 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda 2 bin 672 dakika sahada kalarak takımının en çok süre bulan ikinci futbolcusu oldu.

KASIMPAŞA VE SAMSUNSPOR TAKİPTE
29 yaşındaki 10 numara için Süper Lig ekipleri de takibini sürdürüyor. Bonservisi Bundesliga 2 ekiplerinden Holsten Kiel'de olan tecrübeli futbolcuyu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa takibe aldı. Öte yandan ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'un da da Ahmet'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

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Gol kralı Ahmet Arslan'a Süper Lig ekipleri talip! Kasımpaşa ve Samsunspor...
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