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Giriş Tarihi: 27.4.2023 11:33

Göztepe'de asist kralı Kvasina

İHA
Göztepe’de asist kralı Kvasina

Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Kvasina, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yaptığı 5 asistle bu alanda takımının en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturan Marko Kvasina, bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Yaz transfer döneminde Belçika takımlarından KV Oostende'den transfer edilen 26 yaşındaki forvet, Göztepe ile ligde 26 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik katkı verdi. 1.94'lük oyuncu, sahada gösterdiği mücadeleyle taraftarların beğenisini kazanırken, yaptığı 5 asistle de bu alanda sarı-kırmızılı takımın en iyi futbolcusu konumunda bulunuyor.

Kvasina, sezonun ilk bölümlerinde istenilen performansı ortaya koyamazken, son 5 maçta 3 asist, 1 gol kaydederek taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

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Göztepe'de asist kralı Kvasina
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