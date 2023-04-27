Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.4.2023

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Ayrılığa 7.5 milyar TL fatura
Karıyerıne Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in 8 yıllık birlikteliğinde sona geldiği iddia edildi. İkilinin ayrılığı, büyük bir servetin de paylaşılacağı anlamını taşıyor. CMTV'de yer alan haberde; ünlü çiftin zor günlerden geçtiği belirtilirken, uzun soluklu ilişkide ayrılığın yakın olduğu ve bunun gerçekleşmesi durumunda Ronaldo'nun, yapılan anlaşma karşılığında Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro (7 milyar 500 milyon TL) ödeyeceği vurgulandı. Bu paranın, Portekizli yıldızın mal varlığının sadece yüzde 35'ine tekabül ettiğinin altı çizildi. Ronaldo, kulübü Al-Nassr'dan 200 milyon Euro yıllık ücret alıyor.

Çağlar artık Madridli!
İNGILTERE Premier Lig'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. 26 yaşındaki stoper, İspanyol kulüplerinden Atletico Madrid ile anlaştı. Çağlar'ın, bedelsiz olarak Madrid kulübüne transfer olacağı kaydedilirken, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi. Bucaspor altyapısından yetişen yıldız futbolcu, Altınordu'nun ardından Freiburg forması giymişti.

Hummel Türkiye geri dönüyor
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de Beşiktaş'ın basketbol ve hentbol, Galatasaray'ın voleybol ve basketbol, Konyaspor'un futbol branşlarında sponsorlukları bulunan hummel, önümüzdeki sezon itibariyle Türkiye'nin takım sporlarına geri döneceğini duyurdu. 100. yılını kutlayan hummel, CRS Spor ile işbirliğine varırken önceki gün imza töreni düzenlendi. Hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan, "Bu yıl itibarıyla globalde hummel'ın giyim sponsorluğu kapsamında iki milyon sporcu ürünlerimizle sahaya çıkıyor" ifadelerini kullandı

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