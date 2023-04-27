Haber hattı

Karıyerıne Suudi Arabistan'da devam eden8 yıllık birlikteliğinde sona geldiği iddia edildi. İkilinin ayrılığı, büyük bir servetin de paylaşılacağı anlamını taşıyor. CMTV'de yer alan haberde; ünlü çiftin zor günlerden geçtiği belirtilirken, uzun soluklu ilişkide ayrılığın yakın olduğu ve bunun gerçekleşmesi durumunda Ronaldo'nun, yapılan anlaşma karşılığındaBu paranın, Portekizli yıldızın mal varlığının sadece yüzde 35'ine tekabül ettiğinin altı çizildi. Ronaldo,İNGILTERE Premier Lig'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. 26 yaşındaki stoper, İspanyol kulüplerinden Atletico Madrid ile anlaştı. Çağlar'ın, bedelsiz olarak Madrid kulübüne transfer olacağı kaydedilirken,Bucaspor altyapısından yetişen yıldız futbolcu, Altınordu'nun ardından Freiburg forması giymişti.Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de Beşiktaş'ın basketbol ve hentbol, Galatasaray'ın voleybol ve basketbol, Konyaspor'un futbol branşlarında sponsorlukları bulunan hummel, önümüzdeki sezon itibariyle Türkiye'nin takım sporlarına geri döneceğini duyurdu.önceki gün imza töreni düzenlendi. Hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan, "Bu yıl itibarıyla globalde hummel'ın giyim sponsorluğu kapsamında iki milyon sporcu ürünlerimizle sahaya çıkıyor" ifadelerini kullandı