Mauro Icardi’nin kelepçesi Romain Saiss! Güneş’in Arjantinli golcüyü durdurma planı...

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrası formayı sırtına geçiren Romain Saiss, alışık olmadığı şekilde sağ stoper oynamasına rağmen üst düzey performans gösterdi. Ayrıca Omar Colley ile de iyi bir ikili oluşturdu. Yeniden teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran Saiss, siyah-beyazlı takım için kritik önem taşıyan Galatasaray derbisinde önemli bir görev üstlenecek.





TAM ANLAMIYLA MOTİVE OLDU

Güneş'in, ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü yıldızı Mauro İcardi'yi, Saiss'in marke etmesini istediği ve Faslı futbolcunun da bu göreve özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Ligin ilk devresinde NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmada kötü performans gösteren ve İcardi'nin attığı ikinci golde pozisyon hatası yapan Saiss, kendisini bu kez tam anlamıyla derbiye motive etmiş durumda.