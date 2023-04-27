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Giriş Tarihi: 27.4.2023 08:53

Mauro Icardi’nin kelepçesi Romain Saiss! Güneş'in Arjantinli golcüyü durdurma planı...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Mauro Icardi’nin kelepçesi Romain Saiss! Güneş’in Arjantinli golcüyü durdurma planı...

Deneyimli hocanın yeniden güvenini kazanan 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için hayati önem taşıyan derbide çok kritik bir görev üstlenecek.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrası formayı sırtına geçiren Romain Saiss, alışık olmadığı şekilde sağ stoper oynamasına rağmen üst düzey performans gösterdi. Ayrıca Omar Colley ile de iyi bir ikili oluşturdu. Yeniden teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran Saiss, siyah-beyazlı takım için kritik önem taşıyan Galatasaray derbisinde önemli bir görev üstlenecek.



TAM ANLAMIYLA MOTİVE OLDU
Güneş'in, ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü yıldızı Mauro İcardi'yi, Saiss'in marke etmesini istediği ve Faslı futbolcunun da bu göreve özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Ligin ilk devresinde NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmada kötü performans gösteren ve İcardi'nin attığı ikinci golde pozisyon hatası yapan Saiss, kendisini bu kez tam anlamıyla derbiye motive etmiş durumda.

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Mauro Icardi’nin kelepçesi Romain Saiss! Güneş'in Arjantinli golcüyü durdurma planı...
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