Trabzonspor Lazar Markovic için harekete geçti! Kulübü ile görüşmeler başladı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, antrenmanlarına devam ediyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takım, iç transferde de bir oyuncu ile yola devam etmek istiyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR'DA HEDEF LAZAR MARKOVİC

Fanatik'te yer alan habere göre; yeni sezon planlamaları konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic ismi Bordo-Mavililer'de ön plana çıkıyor.

TRABZON'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Bordo-Mavili forma altında çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldızın da kariyerini Trabzon'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GİRİŞİM YAPILACAK

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda teknik direktör Nenad Bjelica'nın da kadrosunda görmeyi istediği Markovic için yaz transfer döneminde girişimlerin başlayacağı belirtildi.