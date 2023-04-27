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Giriş Tarihi: 27.4.2023 10:06

Trabzonspor Lazar Markovic için harekete geçti! Kulübü ile görüşmeler başladı...

Trabzonspor Lazar Markovic için harekete geçti! Kulübü ile görüşmeler başladı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı Lazar Markovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekip, Sırp yıldızı yeni sezon için de kadrosuna katmak için kulübü ile görüşmelere başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, antrenmanlarına devam ediyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takım, iç transferde de bir oyuncu ile yola devam etmek istiyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR'DA HEDEF LAZAR MARKOVİC
Fanatik'te yer alan habere göre; yeni sezon planlamaları konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic ismi Bordo-Mavililer'de ön plana çıkıyor.

TRABZON'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR
Bordo-Mavili forma altında çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldızın da kariyerini Trabzon'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GİRİŞİM YAPILACAK
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda teknik direktör Nenad Bjelica'nın da kadrosunda görmeyi istediği Markovic için yaz transfer döneminde girişimlerin başlayacağı belirtildi.

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Trabzonspor Lazar Markovic için harekete geçti! Kulübü ile görüşmeler başladı...
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