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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Caulker’dan olay itiraflar

Caulker’dan olay itiraflar
30 Hazıran 2021'de Alanyaspor'dan F.Bahçe'ye transfer olan ancak resmi maça çıkmadan bir ay sonra yollar ayrılan Steven Caulker, İngiliz medyasına flaş açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki stoper, "Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben sarı-lacivertlileri tercih ettim. Çünkü Fenerbahçe, G.Saray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü. Takımda adı bile geçmezken bir anda Pereira geldi. Beni istemediğini direkt anladım. İlk tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmadı. Benim yerime gelen Kim Min-Jae'ydi. 'Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' diye söylendim ama inanılmaz bir stoperdi. R.Madrid'e 100 milyon Euro'ya satabilirlerdi" ifadelerini kullandı. Caulker, devre arasında Karagümrük'ten Wigan Athletic'in yolunu tutmuştu.

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Caulker’dan olay itiraflar
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