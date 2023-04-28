Caulker’dan olay itiraflar

2021'de Alanyaspor'dan F.Bahçe'ye transfer olan ancak resmi maça çıkmadan bir ay sonra yollar ayrılan, İngiliz medyasına flaş açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki stoper,Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben sarı-lacivertlileri tercih ettim.Takımda adı bile geçmezken bir anda Pereira geldi. Beni istemediğini direkt anladım.Benim yerime gelen Kim Min-Jae'ydi.diye söylendim ama inanılmaz bir stoperdi. R.Madrid'e 100 milyon Euro'ya satabilirlerdi" ifadelerini kullandı. Caulker, devre arasında Karagümrük'ten Wigan Athletic'in yolunu tutmuştu.