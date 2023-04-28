Caulker’dan olay itiraflar

30 Hazıran 2021'de Alanyaspor'dan F.Bahçe'ye transfer olan ancak resmi maça çıkmadan bir ay sonra yollar ayrılan Steven Caulker, İngiliz medyasına flaş açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki stoper, "Türkiye'de en çok gitmek istediğim takımGalatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben sarı-lacivertlileri tercih ettim. ÇünküFenerbahçe, G.Saray'dan sonra Türkiye'nin enbüyük kulübüydü. Takımda adı bile geçmezken bir anda Pereira geldi. Beni istemediğini direkt anladım. İlk tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bilebakmadı. Benim yerime gelen Kim Min-Jae'ydi. 'Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' diye söylendim ama inanılmaz bir stoperdi. R.Madrid'e 100 milyon Euro'ya satabilirlerdi" ifadelerini kullandı. Caulker, devre arasında Karagümrük'ten Wigan Athletic'in yolunu tutmuştu.