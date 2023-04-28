Galatasaray’a Andrea Belotti müjdesi! Roma ile yolları ayrılıyor...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar hafta sonu Vodafone Park'ta Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

Öte yandan Aslan'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların eski gözdesi Andrea Belotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Calciomercatonews'ta yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Roma'dan bu yaz ayrılabilir. Bu sezon başkent temsilcisinde beklentilerin altında kalan İtalyan yıldızın Inter ve Milan için "B planı" olduğu bildirildi. Öte yandan Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği başarılı forvet için hazırda beklediği ifade edildi.