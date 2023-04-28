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Giriş Tarihi: 28.4.2023 10:51

Nemanja Vidic'ten Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo sözleri! "Genç yaşta partilere gitmek yerine..."

Nemanja Vidic’ten Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo sözleri! Genç yaşta partilere gitmek yerine...

Ronaldo ve Rooney ile birlikte top koşturan efsane savunmacı Nemanja Vidic, eski takım arkadaşlarını kıyasladı. Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyleyen Rooney, hiç beklemediği bir eleştiri aldı. Ronaldo'nun eğlence hayatından uzak durup çalıştığı için bugünleri hak ettiğini söyleyen Vidic, Rooney'nin profesyonellik göstermediği için aynı seviyeye çıkamadığını vurguladı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyaslamasında tercihini takım arkadaşından yana değil Arjantinli yıldızdan kullanan Wayne Rooney, Manchester United efsanesi Nemanja Vidic'in gazabına uğradı.

"BAŞARISIZ OLDU"
Birlikte oynadığı Ronaldo ve Rooney'yi kıyaslayan Vidic, birbirinden çarpıcı yorumlar yaptı. Vidic, Rooney'nin eğlence hayatı yüzünden en üst seviyeye çıkamadığını söyledi.

"BUGÜNLERİ HAK ETTİ"
Rio Ferdinand'ın 'FIVEUK' kanalına konuk olan Vidic, "Ronaldo genç yaşlarda partilere gitmek yerine hayalleri için savaştı ve bugünkü yaşantısını hak etti. Wayne Rooney bu konuda başarısız oldu. Kötü bir zihniyeti olduğunu söylemiyorum ama yeteneğine çok güveniyordu. Ronaldo gibi vücuduna ekstra yatırım yapmadı. Ronaldo söylediği gibi tarihin en iyilerinden biri oldu" dedi.

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Nemanja Vidic'ten Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo sözleri! "Genç yaşta partilere gitmek yerine..."
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