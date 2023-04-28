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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:48

Sivasspor ile Fenerbahçe 34. kez karşılaşacak

İHA
Sivasspor ile Fenerbahçe 34. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Fenerbahçe, 34. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 34. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 33 karşılaşmanın 18'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Kırmızı-beyazlı takımda bu karşılaşma öncesi sakat veya cezalı oyuncu ise bulunmuyor.



MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR
Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 33 mücadelede toplam 111 gol atıldı. Geride kalan müsabakalarda Sivasspor 43, Fenerbahçe ise 68 kez fileleri havalandırdı. Bu karşılaşmalarda maç başına gol ortalaması 3.99 olarak gerçekleşti.

6 İSİM CEZA SINIRINDA
Bu maç öncesi Sivasspor'da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı savunmacı Caner Osmanpaşa, orta sahalar Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charis Charisis ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Max Gradel, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde görev yapamayacak.



ÇALIMBAY 9 MAÇIN 1'İNİ KAYBETTİ
Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden teknik direktör Rıza Çalımbay, söz konusu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Çalımbay, tek mağlubiyetini ise bu sezon Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'dan 2-1'lik skorla aldı.

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Sivasspor ile Fenerbahçe 34. kez karşılaşacak
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