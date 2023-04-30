Ali Koç’a sert yanıt: ‘Nefret diliniz ile insanları artık germeyin’

G.Saray, Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından çok sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Biz, sizin adınıza utanıyoruz" başlığı ile şu ifadeleri kullandı: "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınızdiliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Ali Koç'a cevap verdi. Günay, "Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği, 'eski bir bürokrat' unvanını taşımaktan onur ve gurur duyuyorum.dedi.