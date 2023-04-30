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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Ali Koç’a sert yanıt: ‘Nefret diliniz ile insanları artık germeyin’

Ali Koç’a sert yanıt: ‘Nefret diliniz ile insanları artık germeyin’
G.Saray, Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından çok sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Biz, sizin adınıza utanıyoruz" başlığı ile şu ifadeleri kullandı: "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin. 116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz."

'KİBİR, ZİHİNSEL KÖRLÜK GETİRİR'
TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Ali Koç'a cevap verdi. Günay, "Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği, 'eski bir bürokrat' unvanını taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir" dedi.

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Ali Koç’a sert yanıt: ‘Nefret diliniz ile insanları artık germeyin’
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