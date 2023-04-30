Antalya nihayet

İstanbul'da Karagümrük'ü yendi, 9 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Tek golünü Doğukan Sinik ile bulan kırmızı-beyazlı ekibin bir topu da Ndao'nun şutunda direkten döndü. Diagne 90+4'te beraberlik şansını kullanamadı
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşan Antalyaspor, üç puanıtek golle alarak, tehlikelibölgeden iyiceuzaklaştı. 21. dakikada Veysel Sarı'dan seken topu önünde bulan Doğukan Sinik, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 72. dakikada Allasane Ndao sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 90+4'te Mbaye Diagne'nin kale önünden vuruşunda kaleci Helton Leite Karagümrük'e beraberlik şansı tanımadı.
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10 şut denemesinde bulunan Antalyaspor 1 isabette golü buldu. Karagümrük ise 5'te 2 isabetle oynadı ancak kaleci Helton'u geçemedi.