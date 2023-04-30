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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Antalya nihayet

Antalya nihayet

İstanbul'da Karagümrük'ü yendi, 9 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Tek golünü Doğukan Sinik ile bulan kırmızı-beyazlı ekibin bir topu da Ndao'nun şutunda direkten döndü. Diagne 90+4'te beraberlik şansını kullanamadı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşan Antalyaspor, üç puanı tek golle alarak, tehlikeli bölgeden iyice uzaklaştı. 21. dakikada Veysel Sarı'dan seken topu önünde bulan Doğukan Sinik, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 72. dakikada Allasane Ndao sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 90+4'te Mbaye Diagne'nin kale önünden vuruşunda kaleci Helton Leite Karagümrük'e beraberlik şansı tanımadı.

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10 şut denemesinde bulunan Antalyaspor 1 isabette golü buldu. Karagümrük ise 5'te 2 isabetle oynadı ancak kaleci Helton'u geçemedi.

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Antalya nihayet
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