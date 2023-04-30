Antalya nihayet

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşan21. dakikada Veysel Sarı'dan seken topu önünde bulan Doğukan Sinik, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 72. dakikada Allasane Ndao sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 90+4'te Mbaye Diagne'nin kale önünden vuruşunda kaleci Helton Leite Karagümrük'e beraberlik şansı tanımadı.10 şut denemesinde bulunan Antalyaspor 1 isabette golü buldu. Karagümrük ise 5'te 2 isabetle oynadı ancak kaleci Helton'u geçemedi.