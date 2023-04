Derbiye selam takibe devam

Jesus'un bu sezon vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun, skor katkısı verdiği mücadelelerde Fenerbahçe kaybetmedi.Zorlu Sivas karşılaşmasında da dublesiyle rakibinin fişini çekti. Genç futbolcu Süper Lig kariyerinde ilk kez bir dış sahada iki gol attı.Kanarya'nın geleceği olarak gördüğü Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler, Ferdi'nin ikinci golünden sonra asker selamı ile sevindi. Ferdi dün duble yaparken, 18 yaşındaki Arda da 3-3 biten Ümraniye maçında iki gol birden atmıştı.Sakatlanan Valencia'nın yerine 14'te oyuna giren Diego Rossi, 8 dakika sonra ağları bularak oyunun seyrini değiştirirken, geçen sezonunu da yakaladı. Maçın kilidini açan Uruguaylı futbolcu, toplam skor katkısını 13'e (4 gol- 9 asist) çıkararak geldiği ilk yıldaki 6 gol-7 asistlik performansını egale etti. Rossi, Süper Lig'deki son üç golünü oyuna sonradan girerek buldu. Takımının bu şekilde gol atan en etkili ismi oldu.F.Bahçe'de dün sahaya Valencia kaptan olarak çıktı ancak sakatlanınca pazubandı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Onun kırmızı görmesiyle bant teknik direktör Jesus'un elinde kaldı. Portekizli hoca, hakemi uyardı ama oyun bir türlü durmadı. Ferdi ikinci golü attıktan sonra pazubandı koluna taktı.Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, ligde kulübeden katkı almayı alışkanlık haline getirdi. Son olarak Valencia'nın yerine dahil olan Diego Rossi, Sivasspor'un ağlarını havalandırırken bu sezon kenardan oyuna giren futbolcular toplamda 33 gollük (17 gol- 16 asist) katkı vermeyi başardı. En fazla verimliliği 3 kez fileleri bulan ve arkadaşlarına 2 asist gerçekleştiren Rossi gösterdi.Altay'ın sakatlığının ardından kaleye geçen ve dün kritik kurtarışlara imza atan İrfan Can Eğribayat, iddialı konuştu: "Böyle zor deplasmanlarda gol atmak çok önemli. Bu sefer ilk yarıdan 3 gol bulduk. 10 kişi kalmamıza rağmen elimizden geleni yaptık.11'e 11 olacak bir maçta Sivasspor'u daha rahat yeneriz diye düşünüyorum."Golperdesini açan Rossi, savaşarak 3 puanı kazandıklarını belirtip şunları söyledi: "Valencia iyi olduğu için mutluyum. Maçtan sonra haberini aldık. O bizim için önemli biri. Maç zor geçti. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."İki gol atan Ferdi, "Bizim için zor bir maçtı. Özellikle kırmızı kart sonrası sıkıntıya düştük. İki gol attım ama ilk yarı çok iyi oynamadım. Önemli olan 3 puandı, bu galibiyetle rakibimizi rahatsız ettik" diye konuştu.Süper Lig'de Sivasspor engelini 3 puanla aşan Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü yine Sivasspor deplasmanında ter dökecek. Bu kez Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak iki rakip, rövanşa avantajlı çıkmak için mücadele edecek.Fenerbahçe'de kırmızı gören İrfan Can Kahveci'den sonra Willian Arao da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Brezilyalı orta saha, gelecek hafta Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe, 2017-18'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda Sivasspor ile oynadığı iki maçı da kazandı. Kadıköy'de 1-0'la rakibini saf dışı bırakmıştı.Jorge Jesus, Zico'dan (2007-08) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.