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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Derbiye selam takibe devam

Derbiye selam takibe devam

Sivas'tan zaferle dönen Fenerbahçe gözünü Dolmabahçe'deki derbiye çevirdi. Valencia sakatlanınca oyuna giren Rossi, 8 dakika sonra fileleri buldu. 45+1'de Ferdi takımı rahatlatırken, bu golün asistini yapan İrfan Can Kahveci kızardı. 45+10'da yine Ferdi sahneye çıktı. Yiğido'nun tek sayısı Caicedo'dan geldi. Beşiktaş, bugün lider G.Saray'ı yenerse, Kanarya'nın zirve ile arasındaki puan farkı 3'te kalacak

KAZANDIRAN ADAM
Jesus'un bu sezon vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun, skor katkısı verdiği mücadelelerde Fenerbahçe kaybetmedi. Farklı kazanılan Kasımpaşa maçlarında (6-0/5-1) asist yapan milli oyuncu, attığı golle Kayserispor deplasmanını (2-1) kazandırdı. Zorlu Sivas karşılaşmasında da dublesiyle rakibinin fişini çekti. Genç futbolcu Süper Lig kariyerinde ilk kez bir dış sahada iki gol attı.

F.BAHÇE'NİN ASKERLERİ
Kanarya'nın geleceği olarak gördüğü Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler, Ferdi'nin ikinci golünden sonra asker selamı ile sevindi. Ferdi dün duble yaparken, 18 yaşındaki Arda da 3-3 biten Ümraniye maçında iki gol birden atmıştı.

ROSSİ GEÇEN SEZONU YAKALADI
Sakatlanan Valencia'nın yerine 14'te oyuna giren Diego Rossi, 8 dakika sonra ağları bularak oyunun seyrini değiştirirken, geçen sezonunu da yakaladı. Maçın kilidini açan Uruguaylı futbolcu, toplam skor katkısını 13'e (4 gol- 9 asist) çıkararak geldiği ilk yıldaki 6 gol-7 asistlik performansını egale etti. Rossi, Süper Lig'deki son üç golünü oyuna sonradan girerek buldu. Takımının bu şekilde gol atan en etkili ismi oldu.

İKİ GOL ATTI KAPTAN OLDU
F.Bahçe'de dün sahaya Valencia kaptan olarak çıktı ancak sakatlanınca pazubandı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Onun kırmızı görmesiyle bant teknik direktör Jesus'un elinde kaldı. Portekizli hoca, hakemi uyardı ama oyun bir türlü durmadı. Ferdi ikinci golü attıktan sonra pazubandı koluna taktı.

KULÜBE TIKIR TIKIR
Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, ligde kulübeden katkı almayı alışkanlık haline getirdi. Son olarak Valencia'nın yerine dahil olan Diego Rossi, Sivasspor'un ağlarını havalandırırken bu sezon kenardan oyuna giren futbolcular toplamda 33 gollük (17 gol- 16 asist) katkı vermeyi başardı. En fazla verimliliği 3 kez fileleri bulan ve arkadaşlarına 2 asist gerçekleştiren Rossi gösterdi.

2 KUPAYI DA ALACAĞIZ
Altay'ın sakatlığının ardından kaleye geçen ve dün kritik kurtarışlara imza atan İrfan Can Eğribayat, iddialı konuştu: "Böyle zor deplasmanlarda gol atmak çok önemli. Bu sefer ilk yarıdan 3 gol bulduk. 10 kişi kalmamıza rağmen elimizden geleni yaptık. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız. Türkiye Kupası da bizim için çok önemli. İki kupayı da istiyoruz. 11'e 11 olacak bir maçta Sivasspor'u daha rahat yeneriz diye düşünüyorum."

SAVAŞMAYA DEVAM!
Gol perdesini açan Rossi, savaşarak 3 puanı kazandıklarını belirtip şunları söyledi: "Valencia iyi olduğu için mutluyum. Maçtan sonra haberini aldık. O bizim için önemli biri. Maç zor geçti. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."

RAHATSIZ ETTİK
İki gol atan Ferdi, "Bizim için zor bir maçtı. Özellikle kırmızı kart sonrası sıkıntıya düştük. İki gol attım ama ilk yarı çok iyi oynamadım. Önemli olan 3 puandı, bu galibiyetle rakibimizi rahatsız ettik" diye konuştu.

4 GÜN SONRA YİNE SİVAS'TA
Süper Lig'de Sivasspor engelini 3 puanla aşan Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü yine Sivasspor deplasmanında ter dökecek. Bu kez Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak iki rakip, rövanşa avantajlı çıkmak için mücadele edecek.

ARAO CEZALI
Fenerbahçe'de kırmızı gören İrfan Can Kahveci'den sonra Willian Arao da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Brezilyalı orta saha, gelecek hafta Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, 2017-18'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda Sivasspor ile oynadığı iki maçı da kazandı. Kadıköy'de 1-0'la rakibini saf dışı bırakmıştı.

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Jorge Jesus, Zico'dan (2007-08) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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Derbiye selam takibe devam
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