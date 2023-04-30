Napoli, Salernitana ile berabere kalınca şampiyonluğunu ilan edemedi

Napoli, son anlarda gol için yüklense de başarılı olamadı. Maçın 1-1 sona ermesiyle iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla lider Napoli, puanını 79 yaparken, en yakın takipçisi Lazio'nun Inter'e yenilerek puansız geçtiği haftada şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kullanmadı. Diego Armando Maradona Stadı ve çevresinde toplanan on binlerce Napolili taraftar da şampiyonluğa ulaşamamanın hayal kırıklığı yaşadı.

Salernitana ise puanını 34 yaptı ve 14. sırada kaldı. Bu arada İtalyan basını, Napoli'nin Salernitana ile 1-1 berabere kalması neticesinde şampiyonluk kutlamalarının 1 hafta ertelendiğini yazdı.