Aslan kendini yaktı 8 puan uçtu gitti!

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı bireysel hatalardan canı çok yandı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü ikinci golü Oliveira'nın sebep olduğu hatadan dolayı yedi. Okan Buruk'un takımı, ligde 5. kez bu şekilde avlanırken 8 puanı çimlere gömdü. Galatasaray'da bu sezon 'gole sebebiyet veren isimler'; Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Sergio Oliveira olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş maçı dışında Karagümrük (2) ve Giresunspor karşılaşmalarında 8 puan kayıp yaşandı.





MILOT RASHICA: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Icardi'nin golünde asist yapan Rashica şunları söyledi: "İyi başladık, gol bulduk ve şanslarımız da vardı. Ancak çok top kaybettik ve pozisyon harcadık. Hedefimiz şu anda aynı ve şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."