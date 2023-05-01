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Giriş Tarihi: 1.5.2023 08:51 Son Güncelleme: 1.5.2023 09:05

Aslan kendini yaktı 8 puan uçtu gitti!

UĞUR ÇEM
Aslan kendini yaktı 8 puan uçtu gitti!

Galatasaray, bu sezon bireysel hatalardan dolayı kalesinde 5 gol görürken, şampiyonluk yarışında 8 puandan oldu.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı bireysel hatalardan canı çok yandı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alan sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü ikinci golü Oliveira'nın sebep olduğu hatadan dolayı yedi. Okan Buruk'un takımı, ligde 5. kez bu şekilde avlanırken 8 puanı çimlere gömdü. Galatasaray'da bu sezon 'gole sebebiyet veren isimler'; Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Sergio Oliveira olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş maçı dışında Karagümrük (2) ve Giresunspor karşılaşmalarında 8 puan kayıp yaşandı.



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Icardi'nin golünde asist yapan Rashica şunları söyledi: "İyi başladık, gol bulduk ve şanslarımız da vardı. Ancak çok top kaybettik ve pozisyon harcadık. Hedefimiz şu anda aynı ve şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."

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Aslan kendini yaktı 8 puan uçtu gitti!
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