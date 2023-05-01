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Giriş Tarihi: 1.5.2023 13:35

Chelsea'de yeni teknik direktör adayı Mauricio Pochettino!

Chelsea’de yeni teknik direktör adayı Mauricio Pochettino!

Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea'nin, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Chelsea'da Graham Potter'ın görevden alınmasının ardından yerine Frank Lampard getirilmişti. İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Chelsea, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea'nin Pochettino ile bu hafta yapacağı görüşmelerle Arjantinli teknik adam ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Son olarak Paris Saint - Germain'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, başkent ekibinin başında çıktığı 84 karşılaşmada maç başına 2.15 puan ortalaması tutturdu.

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Chelsea'de yeni teknik direktör adayı Mauricio Pochettino!
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