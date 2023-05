Christoph Daum'dan Fenerbahçe'ye ziyaret! "Fenerbahçe hayatımın bir parçası"

Sarı-lacivertli taraftarların her zaman takımlarının yanında olduğunu kaydeden Daum, "Burada çalışırken de sonrasında da gördüm. Taraftarlar her zaman takımına yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza şükran borçluyum. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali fazlasıyla yüksek. Dün Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledim. Galatasaray'ın mücadele ettiğini görüyorum ve onların aşması gereken, mücadele ettikleri problemler söz konusu. Dün Beşiktaş'ın daha güçlü bir oyun ortaya koyduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir. Son maçlar şampiyonluk mücadelelerinde çok büyük önem arz eder. Durum değişebilir, umuyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyonluğu kazanır. Şunu da söylemeliyim. Şu an şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde değil. Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.