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Giriş Tarihi: 1.5.2023 11:03

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan Yusuf Günay tepkisi

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu’ndan Yusuf Günay tepkisi

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendi. Derbinin ardından Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan sürpriz bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile ilgili açıklama yaptı. Geride kalan haftada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Yusuf Günay'ın Dursun Özbek'in TFF ziyareti sırasında görüşmede yer aldığını öne sürdü. Bu iddianın ardından Yusuf Günay, Fenerbahçe'ye cevap verdi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ: BU İŞTE BİR TUTARSIZLIK VAR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine Fenerbahçe'den tepki geldi.

Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu, sosyal medyada hesabından "Bu işte bir tutarsızlık var…" diyerek Dursun Özbek ile Yusuf Günay'ın fotoğrafını paylaştı. (Milliyet)

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Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan Yusuf Günay tepkisi
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