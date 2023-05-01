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Giriş Tarihi: 1.5.2023 13:57

Mersinli taraftarlar Eskişehir'i yangın yerine çevirdi! Uzun süreli arbede yaşandı...

İHA
Mersinli taraftarlar Eskişehir’i yangın yerine çevirdi! Uzun süreli arbede yaşandı...

Eskişehirspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu arasında oynanan maçta gerçekleşen olaylarda taraftarlar hem polise hem de stada zarar verirken, yaşanan uzun süreli arbedeler amatör kameralara yansıdı.

TFF 3. Lig 31. haftasında dün Eskişehirspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu, Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Es-es, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleye saha dışında gerçekleşen olaylar damga vurdu. İddiaya göre takımlarını desteklemek için Eskişehir'e gelen Mersinli taraftarlar, Porsuk Bulvarı üzerindeki köprüye pankartlarını asıp, sosyal medyadan 'Şampiyonluk bayrağımız Eskişehir semalarında. Herkese gider, inan fark etmez' başlıklı paylaşımı yaptı. Ardından iki takımın taraftarları arasında gerginlik başladı. Maç saatinin yaklaşması ile stada doğru yürüyen Mersinli bir taraftar, sosyal medyada paylaştığı görüntüde 'Eskişehirli arıyoruz' ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında kovalamaca ve zaman zaman kavga yaşandı.

Yine iddiaya göre maçın başlamasıyla kendilerine ayrılan deplasman tribününde maçı izleyen Mersinli taraflar, Es-esin attığı gollerden sonra adeta çılgına döndü. Gol anonsunun yapıldığı anda sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mersinli taraftarların koltuk ve koruma plakaları başta olmak üzere stada zarar verdiği görüldü.
Mersinli taraftar ile Eskişehirsporlu yönetim arasında da gerilim yaşanırken, kayda alınan görüntülerde taraftarların söktükleri koltukları fırlattığı görüntülere yansıdı. Takımlarının geri düşmesiyle iyice gerilen Mersinli taraftarların, kendi aralarında kavga ettikleri de öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda özellikle bazı kadın ve çocuk taraftarların ezilme tehlikesi geçirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olaylı geçen maç sonrası stattan ayrılan taraftarların görevli polisleri de yaraladığı görüntülendi.

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Mersinli taraftarlar Eskişehir'i yangın yerine çevirdi! Uzun süreli arbede yaşandı...
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