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Giriş Tarihi: 1.5.2023 16:34

Son dakika Beşiktaş haberleri: Salih Uçan'dan flaş Galatasaray göndermesi! 'Selamımı ilet'

Son dakika Beşiktaş haberleri: Salih Uçan’dan flaş Galatasaray göndermesi! ’Selamımı ilet’

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray'ı derbide 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta maçın etkili isimlerinden olan Salih Uçan, 'Galatasaray orta sahası, Beşiktaş'tan daha iyi' eleştirileri sonrası flaş bir göndermede bulundu.

Salih Uçan, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra sarı kırmızılı takıma göndermede bulundu.

A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Salih Uçan, "Galatasaray'ın orta sahasının daha iyi olduğunu söyleyenlere selamımı iletir misin?" açıklamasını yaptı.

Salih Uçan, "Perşembe günü maça konsantre olmak için tesiste kaldım spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu, Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam diyorlardı, böyle düşünen herkese selamımı iletir misin?" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Salih Uçan'dan flaş Galatasaray göndermesi! 'Selamımı ilet'
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