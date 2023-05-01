TFF Başkanı Büyükekşi, Gençlerbirliği Kulübü’nü ziyaret etti

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI AKDAŞ: BAŞKANIMIZIN ZİYARETLERİ BİZİ ŞEREFLENDİRDİ

Başkent ekibinin altyapıya önem veren bir kulüp olduğuna değinen Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Başkanımızın ziyaretleri bizi şereflendirdi. Günümüzün futbolu ve hakemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kendisine bazı konuları arz ettik. Altyapı tesislerimizi gezeceğiz ve Gençlerbirliği'nin altyapıya ne kadar önem verdiğini arz edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Akdaş ve yöneticilerle birlikte tesisleri gezen Büyükekşi, Keçiörengücü, Ankara Demir Spor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerine ziyarette bulunmak üzere tesislerden ayrıldı.