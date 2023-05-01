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Giriş Tarihi: 1.5.2023 17:48

U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe

DHA
U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyon'nun (TFF) büyük önem verdiği Gelişim Ligi'nde U17 Elit A Ligi yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Yarı final maçında rakibini 5-2 mağlup eden Fenerbahçe finale adını yazdırdı.

Karşılıklı gollerle başlayan mücadelede 2'nci dakikada Berk Kızıldemir ile öne geçen Galatasaray, 11'inci dakikada Yiğit Emir'in golünü engelleyemedi ve derbiye eşitlik geldi.

18'inci dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gören İsa Halidi'nin oyun dışında kalmasıyla 10 kişi kalan Galatasaray, 26'ncı dakikada Recep Yalın Dilek'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 31'inci dakikasında Yasir Boz'un fileleri havalandırmasıyla Fenerbahçe yeniden eşitliği yakalarken ilk yarı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili bir oyunla başlayan sarı-lacivertli ekip, Çağrı Fedai'nin 66, 71 ve 76'ncı dakikalarda attığı gollerle skoru 5-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak finale adını yazdıran taraf oldu.

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U17 derbisinde kazanan Fenerbahçe
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